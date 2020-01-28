Россия отстояла свои права на бренд водки Stolichnaya

Верховный суд Нидерландов отклонил апелляционную жалобу владельца группы компаний S.P.I.Group Юрия Шефлера и подтвердил право России на использование бренда водки Stolichnaya на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. О разрешении многолетнего спора сообщает Reuters.

В Верховный суд Нидерландов предприниматель обратился после решения предыдущей инстанции, которая постановила выплатить в пользу России всю прибыль от реализации товаров с товарными знаками Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года и еще 145 тысяч евро.

Судебные тяжбы из-за бренда продолжаются уже более 20 лет. В 2002 году в России появилось федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», которое владеет правами примерно на 140 товарных знаков на алкогольную и пищевую продукцию и занимается защитой и восстановлением этих прав в России и за рубежом.

Марки «Столичная» и «Московская» с 60-х годов начали продаваться за границей. Они принадлежали СССР, а значительные доходы от продаж алкоголя под этими брендами поступали в госбюджет. После развала СССР права на использование товарных знаков за рубежом в обход российского законодательства были переданы компании, связанной с Шефлером.