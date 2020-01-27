На Урале последовательницу «Свидетелей Иеговы» вместе с дочерью приговорили к условному сроку

Суд города Карпинска Свердловской области приговорил к условным срокам трех местных последователей «Свидетелей Иеговы» (признанной в России экстремистской и запрещенной организации). Об этом пресс-служба суда сообщила Znak.com.

32-летнего Александра Пряникова приговорили к 2,5 годам, 51-летнюю Венеру Дулову — к 2 годам, а ее 19-летнюю дочь Дарью — к году условного срока. Гособвинение просило для Пряникова и Венеры Дуловой по 3 года условного срока, а для Дарьи Дуловой — 2 года.

Дело в отношении первых двух верующих возбудили летом 2018 года, когда они посетили дом оперуполномоченной местного отдела полиции — та обратилась в полицию после их визита. Согласно обвинительному заключению, проповедуя свое учение, они якобы пропагандировали «идеи превосходства одних групп людей над другими», «возбуждали религиозную рознь» и распространяли признанные экстремистскими брошюры представителей конфессии.

В августе и апреле 2019-го у них проходили обыски, а Дуловы также жаловались, что следователь угрожал им длительными сроками лишения свободы за отказ от показаний. В июле 2019-го обвинение в участии в общине «Свидетелей Иеговы» предъявили и Дарье (на тот момент 18-летней), которая стала самой юной фигуранткой дел российских «Свидетелей Иеговы».