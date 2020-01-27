Соавтора закона о суверенном рунете сенатора Бокову назначили замминистра цифрового развития

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил сенатора Людмилу Бокову замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Кроме того, председатель правительства определился с кандидатурами замглавы Минфина и руководителя «Российского экологического оператора», соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.

Замминистра финансов стал проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Павел Кадочников. Пост гендиректора «Российского экологического оператора», согласно распоряжению премьера, на три года займет Илья Гудков. Единый оператор курирует ход мусорной реформы, в рамках которой регионы должны разработать схемы обращения с отходами и выбрать оператора по их вывозу и переработке.

Людмила Бокова — член Совета Федерации от Саратовской области, бывший депутат Государственной Думы шестого созыва. Вместе с депутатами Петром Толстым, Леонидом Левиным и сенатором Андреем Клишасом она предложила признавать физические лица иноагентами. Соответсвующий закон президент Владимир Путин подписал в начале декабря.

Бокова также была соавтором закона об оскорблении власти в интернете и фейковых новостях. Кроме того, совместно с Клишасом и депутатом Госдумы Андреем Луговым она подготовила закон о «суверенном Рунете», который наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов через свое оборудование. Эти технические средства, в случае «отключения» российского сегмента, позволят регулятору осуществлять централизованное управление сетью.