Конституционный суд отправил на пересмотр дело осужденного за митинги активиста Котова

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Константина Котова, осужденного в сентябре на 4 года колонии общего режима по «дадинской» статье 212.1 УК о многократном нарушении правил митингов. Об этом говорится в определении суда.

Суд посчитал, что во время вынесения приговора Тверской суд Москвы и впоследствии Мосгорсуд не учли их постановление по жалобе Ильдара Дадина, обязавшего следствие доказывать в поступках обвиняемого «угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку... или иным конституционно охраняемым ценностям».

В основу дела Котова легли четыре административных протокола, составленных в течение полугода и вступивших в силу. Три из них — за участие в несогласованных акциях: 2 марта у МГУ в поддержку арестованного анархиста Азата Мифтахова, 13 мая у здания ФСБ в защиту фигурантов дел «Нового величия», а также 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Еще один протокол на него составили во время летних протестов за пост с анонсом июльской акции на Трубной площади.

Дело возбудили после задержания Котова у памятника героям Плевны на митинге 10 августа. Согласно записям с камеры наблюдения, которые публиковала еще защита, Котова тогда отвели в автозак сразу после выхода из вестибюля метро. Следствие завершилось в рекордно короткий срок, а во время заседания суд, по мнению адвокатов, рассмотрел не все доказательства со стороны защиты.