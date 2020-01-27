«Талибан» взял ответственность за сбитый к югу от Кабула самолет. Они называют его военным бортом США

Запрещенное в России движение «Талибан» взяло ответственность за сбитый днем 27 января к юго-западу от Кабула самолет. Они утверждают, что он принадлежал американским военным и в тот момент совершал разведывательную миссию.

«Занимавшийся разведкой самолет был сбит у села Садо Хель в провинции Газни. Все военные на борту, включая нескольких высокопоставленных офицеров, погибли», — приводит заявление представителя «Талибана» агентство Reuters.

В Пентагоне не комментировали принадлежность самолета. Хотя сразу после крушения афганские СМИ утверждали, что это был выполнявший гражданский рейс Boeing, на предполагаемых видео с места крушения находился сверхдальнемагистральный Bombardier E-11A, который Военно-воздушные силы США используют для мониторинговых полетов над Афганистаном.

Обновление 20:24 Источники телеканала CBS в Пентагоне подтвердили, что под Кабулом потерпел крушение именно военный борт США. О судьбе экипажа они говорить не стали. Пресс-секретарь губернатора Газни уточнил каналу, что на месте падения обнаружили тела двух пилотов. Точную статистику о жертвах он не привел.