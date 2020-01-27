В Костроме прошли обыски у трех подростков, подозреваемых в подготовке «колумбайна»

В Костроме сотрудники ФСБ и МВД провели обыски у трех подростков, якобы готовивших массовый растрел в собственной школе. Они обсуждали нападение в чате и тренировались с пневматическим пистолетом в гараже, утверждают в пресс-службе областной полиции.

На одного из школьников, 15-летнего подростка, делавшего в соцсетях репосты о других случаях «колумбайнов» за рубежом, обратили внимание сотрудники областного департамента образования. Впоследствии выяснилось, что с двумя одноклассниками он обсуждал покупку дробовиков и планировал совершить нападение в этом году.

Согласно сообщению МВД, поводом для этого были «банальные проблемы, вызванные конфликтом в коллективе или получением незаслуженной, по их мнению, оценки». У школьников в ходе обыска была изъята техника, а их семьи были взяты на особый контроль.

Движение сторонников массовых убийств в школах получило свое название в честь расстрела в американской школе «Колумбайн» в 1999 году, где двое учеников убили своих одноклассников. В России общественный резонанс вокруг него возник после теракта в колледже Керчи в октябре 2018 года, когда 18-летний студент Владислав Росляков заложил взрывное устройство и открыл огонь по учащимся и работникам. Погибли 21 человек, включая стрелка, пострадали еще около 70 человек. В ноябре прошлого года инцидент повторился на Дальнем Востоке в Благовещенске: погибли двое человек.