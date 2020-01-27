Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить из партии главу Чувашии, заставившего подпрыгнуть сотрудника МЧС

Комиссия «Единой России» по этике единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек», — заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко. По его мнению, занимающему высокопоставленный пост лицу непозволительно демонстрировать «чванство и барские замашки», а у губернатора это уже «превратилось в систему». Ревенко назвал такое решение комиссии по этике последовательной работой партии по очищению.

Комиссия @er_novosti по этике единогласно рекомендовала исключить из партии главу Чувашии М.Игнатьева после инцидентов с пожарными и журналистами. На вопросы, заданные ему по ВКС, Игнатьев сказал, что, вообще, не видит за собой никакой вины, и все это - происки конкурентов. pic.twitter.com/iUnJYRpZYF — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 27, 2020

Комиссия партии рассматривала ситуацию, когда Игнатьев во время вручения пожарным новой техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться за ключами от машины. В пресс-службе губернатора объяснили, что глава Чувашии давно знаком с этим спасателем, а церемония проходила «на позитивных эмоциях».

Кроме того, на прошлой неделе Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Позже губернатор извинился за это высказывание и назвал себя «человеком с доброй душой». По словам Игнатьева, смысл его речи был в другом, но, «как бывает обычно, все передернули и переиначили». В пресс-службе заявляли, что фраза «раскрывать подноготную, писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты».