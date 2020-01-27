Суд оставил журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева под арестом до 13 марта

Верховный суд Дагестана отклонил жалобу адвокатов редактора республиканской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева на продление ареста: он пробудет в СИЗО до 13 марта. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе правозащитного центра «Мемориал».

Перед заседанием у здания суда провести одиночный пикет в поддержку журналиста вышли несколько десятков — среди них был и Муртазали Гасангусейнов, отец убитых во время спецоперации двух братьев-пастухов.

Муртазали Гасангусейнов у здания Верховного суда Дагестана. Фото: «Черновик»

Коллеги Гаджиева из федеральных изданий, в том числе и из «Новой газеты», 27 января выпустили обращение к властям республики с требованием прекратить уголовное дело. Писатель и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов в свою очередь попросил у нового генпрокурора Игоря Краснова проверить законность преследования журналиста.

Абдулмумин Гаджиев работал редактором отдела религии в дагестанской газете «Черновик». В середине июня 2019 года его задержали и отправили в СИЗО. В обвинении утверждается, что журналист в 2011-2019 годах писал заметки о фонде местного проповедника Абу Умара Саситлинского, которого ФСБ связывает с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией). С его помощью, по версии ведомства, удалось собрать не менее 6 миллионов рублей. Гаджиев отрицает вину, другие фигуранты дела рассказывали о пытках.