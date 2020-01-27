«Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air объявили о прекращении полетов в Китай

Из-за эпидемиологической обстановки, связанной с новым типом коронавируса, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air отменили свои рейсы в Китай.

Так, на острове Хайнань, популярном среди туристов, сейчас находится около 2000 россиян. Авиакомпания Azur Air объявила о досрочном вывозе отдыхающих на нем россиян. «Мы планируем завершить вывоз туристов до 3 февраля», — рассказал РБК представитель Azur Air, добавив, что часть туристов будет вывезена досрочно.

Перелеты приостановлены на неопределенный срок, а возобновить их планируют только после стабилизации ситуации. «Аэрофлот» и S7 ,в свою очередь, предложили пассажирам воздержаться от поездок в КНР и сдать или обменять приобретенные билеты на рейсы.

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По последним данным, число зараженных новым типом коронавируса в Китае достигло 2840 человек, еще 81 человек погиб. Случаи инфицирования зафиксировали в том числе в США, Канаде, Таиланде, Японии, Малайзии, Австралии, Франции и других странах. В России ни одного случая заболевания нет, говорили в Минздраве.

С начала года в российских аэропортах обследовали более 1 млн пассажиров. Проверяются не только люди, но и продукты в ручной клади и багаже приезжающих из стран Юго-Восточной Азии. Пока что официального запрета на организацию поездок в Китай нет, однако некоторые крупные российские туроператоры уже приостановили продажу путевок. По данным ассоциации «Мир без границ», которая занимается российско-китайским туризмом, уже в феврале туроператоры, перевозчики и прочие организации, работающие в сфере туризма, могут недополучить около 27 миллионов долларов.