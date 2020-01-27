Из-за нового закона в Подмосковье могут закрыться более 1,5 тысяч магазинов разливного пива

В Московской области могут массово закрыться магазины разливного пива в жилых дома, об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Опора России».

Организация попросила главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева проверить возможное противоречие закону о конкуренции региональные ограничения на торговлю пивом, сидром и медовухой в Подмосковье, которые должны вступить в силу с 1 июня. По подсчетам «Опоры России», из-за действия закона в Подмосковье могут закрыться более полутора тысяч магазинов разливного пива.

Ограничения касаются магазинов с входом со двора или торца дома, а также в помещениях, переведенных в нежилые. При этом различное пиво вовсе нельзя будет продавать в жилых домах, пишут «Ведомости».

Как передает издание со ссылкой на Росалкогольрегулирование, за девять месяцев прошлого года в Московской области продали 35 млн пива, то есть 7,2% от продаж в стране. Подмосковье по этим показателям делит первое место со столицей.

Министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников через пресс-службу заявил, что граждане жалуются на ночную торговлю в таких магазинах, а закон не распространяется на общепит. «Опора России» настаивает, что закон приняли без оценки регулирующего воздействия. При этом Посаженников утверждает, что документ закон прошел все необходимые процедуры.

Напомним, в сентябре правительство «концептуально» поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших барах в жилых домах, после чего его в первом чтении приняла Госдума. Авторы документа объясняли, что считают необходимым обеспечить общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания.