МИД: во Владивостоке задержали японского журналиста за попытку получить сведения о военных

Во Владивостоке 25 декабря задержали гражданина Японии, въехавшего в страну по журналистской визе, который якобы пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз российского министерства иностранных дел.

Мужчине объявили официальное предостережение о возможном нарушении уголовной статьи о шпионаже и дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну: он уже выехал на родину, отметили во внешнеполитическом ведомстве. В МИД впоследствии был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве для вручения ноты протеста.

Заявление МИД о декабрьском инциденте было опубликовано спустя несколько дней после того, как японская сторона в свою очередь вызвала для допроса двух сотрудников российского торгпредствительства в Японии. По версии японских полицейских, они якобы выкупили коммерческие сведения у сотрудника телекоммуникационной компании SoftBank, которой принадлежит крупный одноименный оператор связи.