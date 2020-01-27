Рубль и нефть подешевели на фоне сообщений о распространении нового вида коронавируса

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель на фоне сообщений о распространении ранее неизвестного коронавируса, вызывающего пневмонию. После этого упал и курс рубля, сообщает ТАСС.

Российская валюта слабеет по отношению к доллару и евро: так, на данный момент курс евро вырос на 0,76% и составил 68,93 рубля, курс доллара вырос до 62,48 рубля. Во время торгов на бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть опустилась более чем на 3% и составила 57,87 долларов за баррель.

Из-за нового коронавируса убытки, вероятно, понесет и туристическая отрасль. По данным ассоциации «Мир без границ», которая занимается российско-китайским туризмом, уже в феврале туроператоры, перевозчики и прочие организации, работающие в сфере туризма, могут недополучить около 27 миллионов долларов, пишет РБК. Пока что официального запрета на организацию поездок в Китай нет, однако крупные российские туроператоры уже приостановили продажу путевок.

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От болезни, вызванной новым типом коронавируса, первая вспышка которого была зарегистрирована в китайском городе Ухань, уже погибли более 80 человек. Число заразившихся в стране превысило 2,8 тысячи человек. Власти приняли решение закрыть два города в провинции Хубэй на карантин.

Случаи инфицирования зафиксировали в том числе в США, Таиланде, Японии, Малайзии, Австралии и Франции. В России нет ни одного случая заболевания, говорили в Минздраве. При этом по всей стране проверяют людей при подозрении на заражение. Власти Франции и Испании объявили об эвакуации своих граждан из Китай, возможность вывезти людей сейчас изучает Италия и Казахстан.

Российские и американские ученые начали разработки новой вакцины против вируса, а один из основателей Microsoft и миллиардер Билл Гейтс пожертвовал 10 миллионов долларов на борьбу с распространением новой болезни. Из них пять миллионов он направит в Китай для ухода за пациентами.