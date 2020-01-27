В Екатеринбурге водители «скорой» решили начать массовую забастовку

Водители трех подстанций скорой помощи в Екатеринбурге намерены с 1 февраля объявить забастовку и не выходить в рейсы. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

«С 1 февраля наша подстанция передана на аутсорс пермской компании «Феникс-Менеджмент». Эта компания предложила нам зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Но мы понимаем, что как только ты становишься ИП, то сразу можешь забыть об оплачиваемом отпуске и о больничных, — рассказал «Новой газете» один из водителей подстанции СМП на улице Серафимы Дерябиной. — Мы требуем гарантировать нам соцпакет и индексацию зарплаты. Иначе на рейсы не выйдут 67 водителей на трех подстанциях».

Водители «скорой» уже уведомили новую компанию-оператора о своих требованиях, но, по их словам, идти им навстречу руководство компании «Феникс-Менеджмент» не желает.

В разговоре с корреспондентом «Новой газеты» руководитель компании Евгений Фридман заявил, что новый оператор «без проблем» выпустит в рейс все необходимые автомобили. «Нас этот демарш не особо интересует. У нас есть водители, которые с 1 февраля выйдут на маршруты», — заявил он.

Получить комментарий городского управления здравоохранения «Новой газете» не удалось. В беседе с 66.ru представитель управления заявил, что «на качестве и доступности медицинской помощи для жителей города [забастовка водителей «скорой»] никоим образом не скажется».