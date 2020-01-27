Суд отказался принять жалобу на бездействие СК Дарьи Сосновской, которую после митинга ударил в живот полицейский

Басманный суд Москвы отказался принять жалобу на бездействие следствия участницы митинга 10 августа Дарьи Сосновской, которую при задержании ударил в живот полицейский. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат «Зоны права» Татьяна Молоканова.

Сосновская и ее адвокат просили суд признать бездействие руководства районного следственного отдела незаконным и обязать его провести эффективное расследование случая. В итоге судья Евгения Николаева не стала рассматривать жалобу по существу и отказала в ее принятии, решив, что она неподсудна Басманному райсуду.

Напомним, Сосновскую задержали на улице Забелина 10 августа, когда она с другими участниками митинга покидала проспект Сахарова. Она требовала отпустить человека с признаками инвалидности, которого полицейские волокли по земле, после чего ее схватили и ударили в живот. Согласно видеозаписи, задерживавший Сосновскую силовик был в форме второго оперполка полиции.

Врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей, а также неоднократно госпитализировали из-за ухудшения состояния. Привлекать ее к ответственности за акцию суд отказался и вернул протокол на нее в полицию из-за нарушений.

После этого девушка обратилась с заявлением о преступлении в следственный отдел по Басманному району. Следственный комитет, который в соответствии с законодательством обязан проводить доследственные проверки в отношении сотрудников полиции, перенаправил обращение в Росгвардию. Однако ведомство отчиталось, что росгвардейцы не применяли силу к Сосновской, и направило материалы в Главное управление собственной безопасности МВД России.