СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета в Афганистане. В авиакомпании это отрицают

Пассажирский самолет государственной компании Афганистана Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни, передает местный 1TV со ссылкой на власти страны. При этом в фейсбуке авиакомпании эту информацию отрицают и заявляют, что все их рейсы продолжают выполняться без каких-либо проблем.

По информации источников телеканала, на борту лайнера были 83 человека. Ariana News со ссылкой на диспетчеров аэропорта сообщает о 110 находящихся на борту. Агенство пишет, что самолет выполнял рейс из Герата в Дели (Индия).

Как передает «Би-би-си», судно потерпело крушение и загорелось из-за технических неполадок. Tolo News отмечает, что провинция Газни находится под контролем запрещенной в России террористической организации «Талибан».

Тип разбившегося лайнера СМИ не уточняют. В парке Ariana Afghan Airlines числятся самолеты Airbus A310-304 и Boeing 737-400.