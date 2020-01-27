В работе почты mail.ru произошел массовый сбой 

В работе почтового сервиса mail.ru произошел крупный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который предлагает обзор состояний и отключений интернет-сервисов.

Живая карта сбоев. Скриншот с сайта Downdetector.

Первые неполадки были замечены около 10 часов утра, впоследствии на сбои пожаловались более 18 тысяч человек. В основном, проблемы появились у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Екатеринбурга и других крупных городов. Они отметили, что у них не получается зайти в свою почту: у многих в диалоговом окне появляется запись о том, что их аккаунты не зарегистрированы.

А только у меня уже пару часов висит почта @mailru??? Или Это уже нормой становится - сбои раз в 2-3 месяца? С компьютера вообще не войти, а поддержка явно мышей не ловит! — Доктор ХаОс ^_^ (@Cerebrolizin) January 27, 2020

«Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме», — пообещали в компании.

Кроме того, на сбои пожаловались и пользователи «Яндекса». По данным Downdetector, проблемы возникли примерно у ста человек.

Почтовый сервис mail.ru входит в Mail.ru Group наряду с одноименным порталом. Среди активов компании — социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры ICQ, TamTam и ряд онлайн-игр.