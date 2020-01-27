В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежных завалов

Власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обильных снегопадов: улицы города остаются под снежными завалами. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть, его слова передает ТАСС.

Оказывается, в городе есть улицы, вывозить снег с которых власти и не должны. Вот поэтому жителям домов центра, которые недавно сделали уборку муниципальной дороги за свой счёт, деньги не вернут. Что именно ответила мэрия, читайте тут 👇🏻https://t.co/Nz6FpJsLkc pic.twitter.com/bexy7Cb0sr — НГС (Новосибирск) (@top_ngs_news) January 23, 2020

«В связи с обильными снегопадами в течение прошедшей недели основной упор был на уборку и вывоз снега из Новосибирска. Всего за неделю вывезено 116 тысяч кубометров снега. Для того чтобы всё-таки усилить эту работу, был вынужден в пятницу подписать документ — решение о ЧС, и оно введено», — заявил он, отметив, что ситуация в городе критическая.

На прошлой неделе в городе выпала месячная норма осадков. По словам главы города, основные риски связаны со сходом снега с крыш. Как пишет местное издание НГС, сугробы мешают горожанам попасть в общественный транспорт, а легковые автомобили пробуксовывают из-за скопления снега на проезжей части. Местные жители жалуются на неудовлетворительную работу коммунальных служб.