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Главу международного «Мемориала» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об «иноагентах»

Общество

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Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного «Мемориала» Яна Рачинского за нарушение закона об «иностранных агентах». Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе организации.

Штраф назначили за отсутствие соответствующей маркировки на сайте «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939». В пресс-службе добавили, что судья не допустила к участию в заседании юриста «Мемориала», посчитав, что доверенность, по которой защитник должна была представлять Рачинского, составлена неверно. Организация намерена обжаловать это решение и сам штраф.

Уже рассмотрено 24 протокола из 28, составленных за нарушение закона об «иноагентах» на международный «Мемориал», правозащитный центр «Мемориал» и их руководителей. Сумма штрафов достигла 4,7 миллионов рублей. 

Теги:
иноагенты, мемориал, kb

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