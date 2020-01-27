Главу международного «Мемориала» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об «иноагентах»
«Новая газета»редакция
Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного «Мемориала» Яна Рачинского за нарушение закона об «иностранных агентах». Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе организации.
Штраф назначили за отсутствие соответствующей маркировки на сайте «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939». В пресс-службе добавили, что судья не допустила к участию в заседании юриста «Мемориала», посчитав, что доверенность, по которой защитник должна была представлять Рачинского, составлена неверно. Организация намерена обжаловать это решение и сам штраф.
Уже рассмотрено 24 протокола из 28, составленных за нарушение закона об «иноагентах» на международный «Мемориал», правозащитный центр «Мемориал» и их руководителей. Сумма штрафов достигла 4,7 миллионов рублей.