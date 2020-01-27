Москалькова пообещала проверить информацию из расследования «Новой» о подмене казненных чеченцев

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проверит информацию о том, что во время поездки в Чечню ей представили родственников казненных жителей республики вместо них самих, сообщили Интерфаксу в пресс-службе омбудсмена.

«Уполномоченный считает информацию, опубликованную "Новой газетой", очень серьезной, будет проводить проверку по данному вопросу. Уполномоченный связалась с "Новой газетой" и запросила имеющиеся материалы», — заявили в пресс-службе.

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Ранее «Новая газета» выяснила, что в сентябре 2017 года Москальковой во время поездки в Грозный вместо казненных в январе Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева представили их братьев. На подлог они могли пойти предположительно под давлением следствия, проверявшего информацию из публикаций «Новой» и заявлений правозащитников о массовой казни жителей Чечни на территории ППС им. Ахмата-Хаджи Кадырова.

Все данные расследования «Новой газеты» будут переданы Татьяне Москальковой, в Генеральную прокуратуру России, а также в Европейский суд по правам человека, в который обратились родственники казненных, их представители, а также сами журналисты издания.

Напомним, в июле 2017 года «Новая газета» рассказала о массовой внесудебной казни в Чечне. По информации газеты, в ночь на 26 января без предъявления обвинений расстреляли 27 задержанных жителей республики. Власти республики отрицали обвинения.