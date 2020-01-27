РБК: ФНС начала штрафовать банки за их отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей

Федеральная налоговая служба начала штрафовать банки за их отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов и штрафов, сообщает РБК.

По информации издания, штрафы уже получили ВТБ и «Уралсиб», которые отказались приостанавливать операции по личным счетам ИП. Кредитные организации предлагали ФНС действовать через приставов и собираются оспаривать штрафы, пишет РБК со ссылкой на источники. Штраф для банков составляет около 20% от суммы, перечисленной банком со счета налогоплательщика.

В случае налоговой задолженности предпринимателя ФНС направляет в кредитные организации распоряжение о приостановке движения средств клиента или списании денег, банки должны исполнить решение на следующий день. Налоговый кодекс также разрешает списывать задолженность ИП с его личных счетов, открытых клиентом как физическим лицом, но эту операцию могут проводить только судебные приставы, поясняет издание.

В Ассоциации банков России рассказали, что проблема возникла летом, когда ФНС стала массово отправлять соответствующие запросы банкам. За прошлый год крупные игроки получили около 300 тысяч предписаний от налоговой на каждого, говорит глава правового управления ассоциации Сергей Клименко. По его словам, крупные кредитные организации не исполняли решения ФНС, чтобы массово не блокировать личные счета клиентов. Кроме того, они руководствовались положением закона о том, что подобное взыскание может происходить только через судебных приставов.

В ноябре Ассоциация банков России и Российский союз промышленников и предпринимателей пожаловались на практику налоговой службы в правительство. В своем обращении они указали, что списывались в том числе средства от пособий, пенсий и алиментов, что запрещено Налоговым кодексом. В Минфине ответили, что имущество ИП обособлено от имущества гражданина, а потому задолженность по налогам можно гасить за счет личных средств бизнесмена. В Центробанке поддержали позицию Минфина и ФНС.