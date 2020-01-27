Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта» и других СМИ потребовали освободить своего коллегу Абдулмумина Гаджиева. Видео

Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта», «Медиазоны», «Эха Москвы» и других средств массовой информации выступили в поддержку своего коллеги из дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, против которого завели дело о финансировании террористической организации из-за его материалов. «Новая газета» публикует видеообращение, в котором журналисты требуют немедленного освобождения Гаджиева.

Журналисты также попросили главу республики Дагестан Владимира Васильева отреагировать на дело Гаджиева. Они отметили, что их коллеги, работающие на Северном Кавказе, ежедневно подвергаются опасности. Кроме того, представители СМИ призвали всех выйти на пикет, который пройдет вечером в среду у здания представительства республики Дагестан в Москве.

Абдулмумин Гаджиев работал редактором отдела религии в дагестанской газете «Черновик». В середине июня его задержали и отправили в СИЗО. В обвинении утверждается, что журналист в 2011-2019 годах писал заметки о фонде местного проповедника Абу Умара Саситлинского, которого ФСБ связывает с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией). С его помощью, по версии ведомства, удалось собрать не менее 6 миллионов рублей. Гаджиев отрицает вину, другие фигуранты дела рассказывали о пытках.