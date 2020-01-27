Пассажирскому самолету пришлось вернуться в аэропорт Хабаровска из-за сообщения о бомбе

Самолет компании «Аэрофлот», летевший в Москву из Хабаровска, прервал полет из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве на борту и экстренно возвращается в аэропорт Хабаровска. Об этом сообщает Интерфакс, информацию подтверждают данные сервиса Flightradar24.

обновление 10:13 Лайнер успешно приземлился в аэропорту Хабаровска, пассажиры и экипаж покинули самолет. Сейчас его проверяют кинологи.

Скриншот сайта Flightradar24

Информация о бомбе поступила на пульт Росгвардии, после чего экипаж принял решение развернуться. Всего на борту сейчас находятся 261 человек. В аэропорту дежурят сотрудники экстренных служб. Самолет ожидается в в 17:39 по местному времени.

В конце ноября в России началась волна сообщений о минированиях. По данным Интерфакса, за это время только в столице эвакуировали более 1,5 млн человек. Все сообщения оказались ложными.