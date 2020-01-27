Российские авиаперевозчики столкнулись с трудностями при замене самолетов из-за приостановки выпуска Boeing 737 MAX

Приостановка производства и эксплуатации после обнаружения дефектов самолетов Boeing 737 MAX повлияет на развитие российских авиакомпаний, которые столкнулись с трудностями в поисках альтернативы. Об этом «Ведомостям» рассказал президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

По его словам, Utair по итогам 2019 года не получила три самолета MAX, ожидаемые в 2020 году поставки еще трех аналогичных лайнеров также не состоятся. Вместо них авиаперевозчику придется приобрести воздушные судна предыдущего поколения — Boeing 737 NG. Из-за ситуации с MAX они значительно выросли в цене и поэтому закупить ранее запланированное число самолетов Utair не сможет. Кроме того, авиастроительная компания будет снабжать этой моделью сначала другие страны.

По данным Пермякова, аналогичные сложности испытывают и другие авиакомпании, которые планировали обновить парк самолетов. Так, в 2019-2020 годах «Победа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Utair и S7 должны были в общей сложности получить более 30 новых самолетов Boeing 737 MAX. В самой Utair сейчас 38 возрастных самолетов Boeing 737 Classic, которым требуется замена.

S7 Airlines планирует решать проблему за счет воздушных судов нового поколения семейства Airbus A320 neo, а «Победе» придется забрать самолеты из парка авиакомпании «Россия», которая также входит в группу «Аэрофлот».

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф: один лайнер компании в марте 2019 года потерпел крушение в Эфиопии (погибли 157 человек), а другой за полгода до этого — в Индонезии (погибли 189 человек). В октябре в Boeing заявляли, что полеты этой модели самолетов возобновят до конца года.