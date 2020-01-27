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«Грэмми» за лучшую песню года получила Билли Айлиш 

Культура

 

Музыкальную премию «Грэмми» завоевала американская певица Билли Айлиш, лучшей песней года была признана ее композиция «Bad Guy». Айлиш также стала победительницей и в других номинациях, сообщается на сайте конкурса.

Вручение 62-й ежегодной премии состоялось в Лос-Анджелесе. Также в номинации «Песня года» награду присудили брату восемнадцатилетней певицы Финнеасу О’Коннеллу, который принимал участие в создании композиции. За звание автора лучшей песни года также поборолись создатели песен «Norman Fucking Rockwell!» в исполнении Ланы Дель Рей, «Always Remember Us This Way», которую поет Леди Гага, «Lover» Тейлор Свифт и другие.

Билли Айлиш также смогла получить награду в номинации «Альбом года» за свой дебютный студийный альбом «When We All Asleep, Where Do We Go?». На это звание также претендовали альбомы « Norman Fucking Rockwell!» Ланы Дель Рей, «Thank U, Next» Арианны Гранде и «I Used To Know Her» Габриэллы Уилсон (H.E.R.).

Кроме того, Айлиш стала победительницей в категории «Лучший новый исполнитель года», «Запись года» и «Лучший вокальный поп-альбом». В последней номинации певица обошла Бейонсе с альбом «The Lion King: The Gift», Ариану Гранде, Эда Ширана с пластинкой «No.6 Collaborations Project» и Тейлор Свифт.

Награду за «Лучшее сольное поп-исполнение» вручили исполнительнице песни «Truth Hurts» Мелиссе Джефферсон, известной под псевдонимом Lizzo.

Теги:
sn, песни, музыка, премия

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