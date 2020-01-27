«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию

Люди, представившиеся в сентябре 2017 года уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой в ходе ее рабочей поездки в Грозный как Шамхан Юсупов и Махма Мускиев и предъявившие их паспорта, в действительности были их братьями. Это выяснила «Новая газета».

Предположительно, они пошли на подлог под давлением следствия, проверявшего данные из публикаций «Новой газеты» и сообщений правозащитников о массовой бессудной казни жителей Чечни на территории ППС им. А. Кадырова в январе 2017 года.

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В постановлении от 17 мая 2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела следователь ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу Игорь Соболь написал, что двое жителей Чечни, о которых сообщалось как об убитых, живы: «Опрошенные Мускиев М.Т., 19.07.1990 г.р., и Юсупов Ш.Ш., 17.06.1988 г.р., пояснили, что они проживают по месту жительства, их никто не похищал, физическое насилие и пытки не применял, задержаны они также не были, оба являются самозанятыми разнорабочими. К объяснениям приобщены светокопии паспортов опрошенных лиц».

Однако при изучении видеозаписи беседы предполагаемых Махмы Мускиева и Шамхана Юсупова с Москальковой «Новой газете» удалось установить подлог. В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.

Все данные расследования «Новой газеты» будут переданы Татьяне Москальковой, в Генеральную прокуратуру России, а также в Европейский суд по правам человека, в который обратились родственники казненных, их представители, а также сами журналисты издания.