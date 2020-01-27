Прокуратура потребовала ликвидировать «Ингушский комитет национального единства»

Прокуратура Ингушетии подала иск в Верховный суд республики c требованием ликвидировать «Ингушский комитет национального единства» (ИКНЕ), в котором состоят лидеры акций против границ с Чечней, установленных в 2018 году. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Адвокат Магомед Беков уточнил «МБХ медиа», что основаниями для иска стали отсутствие принятого устава, непредоставление отчета о деятельности организации и то, что она не уведомляла соответствующий орган об использовании ею своего имущества.

В карточке дела говорится, что иск был подан 23 января. Ответчиками по делу выступают 12 человек, в том числе арестованные активисты Зарифа Саутиева, Барах Чемурзиев и Исмаил Нальгиев.

В ноябре прошлого года управление Минюста по Ингушетии потребовало ликвидировать Совет тейпов ингушского народа. Среди претензий министерства — неактуальный юридический адрес организации. Cовет также потребовали исключить из государственного реестра юрлиц.

Напомним, осенью 2018 года Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. После этого в Ингушетии начались акции протеста, которые возобновились весной 2019 года.

В конце марта после согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения. По делу, возбужденному из-за них, проходят около 30 человек. Уже десяти участникам протестов в Ингушетии вынесены приговоры, им дали сроки от четырех до 18 месяцев колонии-поселения.