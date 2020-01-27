ВЦИОМ: около трети россиян понимают суть технологии искусственного интеллекта

Только 29% россиян понимают, что такое технология искусственного интеллекта (ИИ). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вместе с Аналитическим центром при правительстве России, с которым ознакомились «Ведомости».

Согласно исследованию, 75% россиян слышали о технологии искусственного интеллекта, а 38% знают о сферах его применения. При этом 68% респондентов заявили, что не боятся, что искусственный интеллект оставит их без работы.

Большинство опрошенных положительно или нейтрально относятся к распространению ИИ, лишь 12% респондентов заявили о негативном отношении к технологии. Последнее связано преимущественно с вероятностью технических сбоев, об этом заявил 31% опрошенных. Среди причин страхов — безопасность персональных данных (21%), нарушение личного пространства (9%) и выход машин из-под контроля (8%).

В прошлом году международная консалтинговая компания Boston Consulting Group проводила опрос об искусственном интеллекте, в ходе которого треть респондентов заявила о страхе возможной потери работы из-за развития ИИ. 56% опрошенных выразили запрос на регулирование этой технологии для защиты рабочих мест.

В октябре президент Владимир Путин подписал указ о стратегиях развития ИИ до 2030 года. В документе говорилось в том числе о разработке этики в области взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Путин также предлагал создать этические нормы в этой области.