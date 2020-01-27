В аэропорту Шереметьево мужчина оставил двоих детей с запиской о том, что их нечем кормить

Мужчина, прилетевший из Хабаровска в московский аэропорт Шереметьево, оставил там двоих детей 2011 и 2014 года рождения. Об этом сообщает Интерфакс.

В пресс-службе Шереметьево «Комсомольской правде» уточнили, что сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили мальчиков в терминале D. В рюкзаке нашли их свидетельства о рождении и записку, оставленную, предположительно, их отцом. В ней, по данным издания, говорилось: «Денег нет, кормить нечем, потом как-то заберу вас из детского дома».

Личность мужчины уже установили, сообщили Интерфаксу в МВД по Центральному федеральному округу. По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, дети находятся в больнице. Детский омбудсмен в Хабаровском крае Валерия Трегубенко рассказала, что мальчиков отправят в Хабаровск, но перед этим они будут в социальном учреждении до установления ближайших родственников.

Власти Хабаровского края сообщили РИА Новости, что семья не состояла на учете как неблагополучная. Отец мальчиков занимался их воспитанием и работал вахтовым методом. Он два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи, когда уезжал, но после возращения забирал их.

По факту произошедшего транспортное управление Следственного комитета, Московская межрегиональная транспортная прокуратура и прокуратура Хабаровского края проводят проверки.