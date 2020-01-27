В Китае число умерших от нового вида коронавируса достигло 80 человек
Число людей, умерших от нового вида коронавируса в Китае, увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает South China Mornina Post со ссылкой на властей страны.
Число заразившихся в стране превысило 2,4 тысячи человек. Global Times уточняет, что в провинции Хубей, где появился вирус, скончались 76 человек, число заразившихся там превысило 1,4 тысячи человек.
В связи с эпидемией власти Китая ввели запрет на торговлю дикими животными. «Потребители должны полностью понимать риски для здоровья, связанные с употреблением в пищу диких животных», — говорится в заявлении властей Китая.
Ранее сообщалось о 56 погибших из-за коронавируса. South China Morning Post отмечает, что по всему миру число заболевших превысило 2,5 тысячи. Случаи заражения зафиксировали в том числе в США, Таиланде, Японии и Франции. В России нет ни одного случая заболевания, говорили в Минздраве. При этом по всей стране проверяют людей при подозрении на заражение.
О возникновении нового вида коронавируса власти Китая сообщили в конце прошлого года. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Ученые предполагают, что его источником были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке морепродуктов в Ухане, это могли быть змеи или крысы.
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