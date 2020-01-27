Российские биатлонисты установили новый антирекорд. Они завершили без медалей 26 гонок подряд

Сборная России по биатлону установила антирекорд: она не завоевала медалей в 26 гонках подряд, сообщает Sports.ru.

Серия без призовых мест началась 15 декабря на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Следующие соревнования будут проходить в рамках чемпионата мира в Антхольце в Италии с 12 по 23 февраля.

В последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 14 декабря прошлого года. Тогда женская сборная завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. В тот же день Александр Логинов занял второе место в гонке преследования.

В прошлый раз российские биатлонисты установили антирекорд в 2016 году. Тогда они не заняли призовых мест в 25 гонках подряд, отмечает Sports.ru.