СМИ: на территорию посольства США в Багдаде упали три ракеты. Пострадавших нет

Три ракеты упали вечером 26 января на территорию посольства США в Багдаде, сообщают Reuters и AFP со ссылкой на источники.

Как отмечает Sky News Arabia, о пострадавших и погибших в результате произошедшего не сообщалось. Всего в «зеленой зоне» Багдада, где находятся правительственные здания и посольства иностранных государств, по данным СМИ, упали пять ракет. Одна из них попала в здание ресторана американской дипмиссии.

Глава иракского парламента Мухаммед аль-Хальбуси заявил, что ракетные удары по американской дипмиссии наносят ущерб репутации и суверенитету Ирака. «Повторяющиеся ракетные удары по посольству США в центральной части Багдада недопустимы. Это наносит ущерб репутации Ирака, ослабляет государство, влияет на его суверенитет», — заявил он (цитата по РИА Новости).

СМИ сообщали, что ракеты падали в «зеленой зоне» в Багдаде в том числе 8 и 21 января. Жертв в результате произошедшего не было.

Отношения между США и Ираком обострились после убийства недалеко от аэропорта Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. Приказ о проведении операции, в ходе которой это произошло, дал американский президент Дональд Трамп.