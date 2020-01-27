Подмосковная комиссия рекомендовала помиловать осужденную за провоз гашиша израильтянку Иссахар

Комиссия Московской области по вопросам помилования одобрила заявление гражданки Израиля Наамы Иссахар, которую в России по статье о контрабанде наркотиков приговорили к 7,5 годам колонии за провоз гашиша в багаже. Об этом Интерфаксу сообщила подмосковный омбудсмен, зампредседателя комиссии Екатерина Семенова.

Фото: ТАСС

Теперь, согласно процедуре, после одобрения региональной комиссии по вопросам помилования их заключение поступит губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Тот в свою очередь направит его президенту Владимиру Путину.

Израильтянку задержали в апреле прошлого года при пересадке в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В октябре ее признали виновной в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» части 2 ст. 229.1 УК). Иссахар подтвердила, что хранила наркотики, но отрицала обвинения в контрабанде, так как у нее не было доступа к багажу, где они находились. В декабре Мособлсуд оставил приговор в силе. Нетаньяху просил Путина помиловать израильтянку.

Россия ранее просила обменять Нааму Иссахар на Алексея Буркова, которого обвиняют в киберпреступлениях в банковской сфере, однако в начале ноября по требованию американских властей его экстрадировали в США. Израильские СМИ сообщали, что в ходе переговоров об освобождении девушки Москва попросила решить в ее пользу спор о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме. По данным газеты Maariv, земельный участок уже передан России.

Дополняется