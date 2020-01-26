Двое подозреваемых в шпионаже российских дипломатов покинули Болгарию

Двое российских дипломатов, которых в Болгарии объявили персонами нон грата из-за подозрений в шпионаже, покинули страну. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в стране.

Собеседник агентства уточнил, что они уехали из Болгарии 26 января.

О подозрениях в отношении двух россиян болгарская прокуратура объявила 24 января. По данным ведомства, один из них собирал информацию о механизмах избирательного процесса в Болгарии, другой — разведданные в сфере энергетики и энергетической безопасности страны, которые впоследствии отправлял российской разведке. Уголовное производство против них приостановили, так как они пользовались дипломатическим иммунитетом.

Российский МИД заявил, что Болгария не предъявила никаких доказательств. Он оценил произошедшее как «откровенно недружественный и провокационный» шаг и оставил за собой право на ответные меры.

За день до этого прокуратура Болгарии предъявила трем гражданам России обвинения в связи с попыткой отравления в 2015 году местного бизнесмена Эмилиана Гебрева, а также его сына и одного из бизнес-партнеров. Россиян объявили в розыск.