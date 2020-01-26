Американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
В Калифорнии погиб 41-летний американский баскетболист Коби Брайант в результате крушения вертолета. Кроме него погибли еще четыре человека, находившиеся на борту, сообщили издания TMZ и ESPN со ссылкой на источники, информацию также подтвердила мэрия города Калабасас, где произошла авиакатастрофа.
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27.01 00:05 По данным TMZ, при крушении вертолета погибла 13-летняя дочь Брайанта Джианна. The New York Times позже сообщила, что НБА подтвердила гибель дочери баскетболиста.
Баскетболист играл в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника. Четыре года назад пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации завершил свою карьеру.
Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США — в 2008 и в 2012 годах. В 2018 году спортсмену вручили «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол».
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