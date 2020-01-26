Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В Москве на 52 году жизни умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает Интерфакс. Эту информацию подтвердили «Новой газете» в храме преподобного Федора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — сообщил агентству прихожанин храма Александр Петрунько.