Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве в семье советского ученого, профессора Анатолия Чаплина. В начале 1990-х Всеволод Чаплин окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию.
С 2009 года Чаплин был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. Паралельно он занимал должность председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. В конце 2015 года его уволили с этой и других должностей в РПЦ. Чаплин объяснил свое увольнение расхождением с официальной позицией Патриарха. В 2016 году Чаплин стал настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве.