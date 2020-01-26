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Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Общество

 
Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В Москве на 52 году жизни умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает Интерфакс. Эту информацию подтвердили «Новой газете» в храме преподобного Федора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — сообщил агентству прихожанин храма  Александр Петрунько.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве в семье советского ученого, профессора Анатолия Чаплина. В начале 1990-х Всеволод Чаплин окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию.

С 2009 года Чаплин был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. Паралельно он занимал должность председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. В конце 2015 года его уволили с этой и других должностей в РПЦ. Чаплин объяснил свое увольнение расхождением с официальной позицией Патриарха. В 2016 году Чаплин стал настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве.

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Теги:
церковь, чаплин, nt

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