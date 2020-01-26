В Кабардино-Балкарии пьяный полицейский насмерть сбил пешехода

В городском округе Нальчика пьяный полицейский насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает УМВД Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел 26 января примерно в три часа ночи на улице Катханова в селении Кенже. Сотрудник УМВД России по городу Нальчик наехал на местного жителя 1982 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина погиб от полученных травм до приезда скорой.

Уточняется, что полицейский прошел медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. СК начал доследственную проверку, которая находится под контролем руководства следственного управления.