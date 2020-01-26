Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар попросила Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России на семь лет за контрабанду наркотиков, направила президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом «Новой газете» сообщили представители Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.

«Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении адвокатов.

Ранее девушка отказалась подавать прошение, считая, что обращения ее матери и руководства Израиля достаточно для решения о помиловании. Позже пресс-секретарь президента России заявил, что должны быть соблюдены формальности, и Иссахар должна лично попросить о помиловании, «чтобы процесс пошел».

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Иссахар задержали в апреле прошлого года при пересадке в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В октябре Иссахар приговорили к 7,5 годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК). Она не признала вину и объяснила, что у нее не было доступа к багажу, где находились наркотики. Российский президент обещал матери осужденной, что с ее дочерью «все будет хорошо».