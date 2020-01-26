В Пермском крае умерла многодетная мать, которую подозревают в убийстве своих детей

В реанимации городской больницы Кудымкара в Пермском крае умерла 32-летняя женщина, подозреваемая в убийстве двоих своих детей. Об этом сообщает местное издание «Парма-Новости».

По информации «Новой газеты», причиной смерти женщины стали травмы, полученные при попытке самоубийства. Попытка суицида была предпринята женщиной после убийства детей 23 января.

Издание 59.ru пишет, что женщина убила своего пятилетнего сына и годовалую дочь. При этом двум другим ее детям удалось спрятаться. По словам местных жителей, долгое время до инцидента женщина болела.