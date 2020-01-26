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СМИ: в результате взрыва газа в махачкалинской пятиэтажке пострадали несколько человек

Общество

 

В Махачкале в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме пострадали как минимум два человека. Об этом сообщают Интерфакс и ТАСС со ссылкой на источники. 

По данным источников, взры произошел в доме на улице Гамидова. 

Life Shot пишет, что взрывная волна выбила перегородку балкона на первом этаже, из-за чего пострадал 11-летний ребенок, проходивший мимо дома. «Взрыв в Махачкале произошел из-за спички, брошенной ребенком. Взорвалось в подвале пятиэтажки, у мальчика ожог лица», — уточняет Mash. 

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махачкала, взрыв, nt

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