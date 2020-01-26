Более 30 человек погибли из-за землетрясения на востоке Турции

В результате землетрясения провинции Элязыг на востоке Турции, которое произошло вечером 24 января, погибли 35 человек, более 1600 пострадали. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на данные спасательных служб.

Эпицентр землетрясения находился в районе Сивридже, его очаг располагался на глубине 6,75 километра. Подземные толчки также ощущались в Ливане, Ираке и на севере Сирии.

В результате землетрясения более 70 зданий были снесены, около 500 были разрушены и еще примерно 400 были незначительно повреждены. Отмечается, что с пасатели продолжают разбор завалов.

Elazığlılar depremin ardından yaşadıkları korkuyla evlerine giremiyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyi görürken, vatandaşların bir kısmı geceyi belirlenen barınma alanlarında, bazısı çadırlarda, bazıları ise dışarıda, ateşin başında geçiriyor https://t.co/7cwZeAOhVo pic.twitter.com/4XXdPquC8r — CNN TÜRK (@cnnturk) January 26, 2020

Накануне президент Эрдоган, прибывший на место спасательных работ, посетил похороны местной жительницы и ее 9-летнего сына и обещал поддержку всем пострадавшим.