ТАСС: СК прекратил дело в отношении экс-гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда

Следственный комитет прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, которому инкриминируется растрата свыше 220 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сказал собеседник агентства.

В апреле СК возобновил расследование дела о растрате в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), которое в 2017 году суд вернул в прокуратуру из-за противоречий в материалах дела.

По версии следствия, в 2008 году Меламед совершил растрату средств «Роснано», заключив договор об оказании консультационных услуг с принадлежавшей ему ИФД «Алемар». Следователи утверждали, что Меламеду помогли в этом бывший финансовый директор «Роснано» Святослав Понуров и заместитель гендиректора «Роснано» Андрей Малышев.