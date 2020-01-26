Более двух тысяч человек заразились новым видом коронавируса

Более двух тысяч человек в мире заразились новым видом коронавируса, 56 из них скончались. Об этом сообщает Reuters.

Власти Китая отмечают, что около 300 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще у почти 2,7 тысяч человек этот диагноз подозревается. Случаи инфицирования помимо Китая были зарегистрированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.

В России нет ни одного случая заболевания, сообщили в Минздраве. При этом по всей стране госпитализируют людей с подозрением на заражение новым видом коронавируса, однако диагноз ни разу не подтверждался.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что скорость распространения вируса ускоряется. «Мы продолжаем усиленную борьбу с вирусом, но мы столкнулись с чрезвычайно серьезным кризисом здравоохранения», — сказал он.

По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Ученые предполагают, что источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке морепродуктов в Ухане. Предположительно, это могли быть змеи или крысы.