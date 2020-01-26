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Российские спортсмены выиграли все золотые медали на чемпионате Европы по фигурному катанию

Спорт

 

Российские фигуристы заняли первые места во всех четерех видах соревнований чемпионата Европы, прошедшего в австрийской Граце. 

Всего на ЧЕ россияне выиграли 10 медалей из 12 возможных. Так, в женском одиночном катании победу одержала Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова стали второй и третьей соответсвенно. 

Все три призовых места российские фигуристы также заняли в соревнованиях спортивных пар: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли золото,  Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебро, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — бронзу. 

В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми, став первой с 2013 года парой из России, которая выиграла золото в этом виде. Еще одну медаль — бронзу — завоевали Александра Степанова и Иван Букин. 

Дмитрий Алиев занял первое место в соревнованиях одиночников, а Артур Даниелян взял серебро. Последний раз спортсмен из России выигрывал золото 8 лет назад — тогда победу одержал Евгений Плющенко. 

Последний раз все золотые медали на ЧЕ по фигурному катанию российские спортсмены выигрывали в 2006 году.

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Теги:
фигурное катание, nt

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