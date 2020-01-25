Курировавший реновацию в Москве новый вице-премьер Хуснуллин предложил распространить программу на крупные города страны

Идущую в Москве программу реновации жилья необходимо провести по всей стране, заявил в эфире канала «Россия 1» бывший глава столичной градостроительной политики Марат Хуснуллин, занявший пост вице-премьера в новом правительстве Михаила Мишустина.

«В стране жилье стареет достаточно серьезными темпами, это создает очень большую угрозу, — сказал Хуснуллин в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым. — Можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так взять и начать. Надо взвесить, оценить» (цитата по ТАСС).

Московские власти объявили о программе реновации в 2017 году: в список домов под снос попали более 5 тысяч зданий, преимущественно, пятиэтажных хрущовок, на месте которых, как отмечали СМИ, запланировано строительство втрое большей площади. Включение дома в программу, по федеральному закону, происходит по решению 2/3 его жителей.

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Критики программы отмечали, что не все попавшие в программу дома были ветхими или аварийными, а также жаловались на непрозрачность процедуры голосования жильцов и высотность новых зданий. Так, осенью The Village находил в проектах реновации план строительства 72-этажного небоскреба на месте четырех пятиэтажек в Покровском-Стрешневе. После резонанса число этажей снизили до 30. В прошлом апреле законопроект о всероссийской реновации вносили в Думу, однако он был отклонен в первом чтении.