Правозащитники сообщили об отказе в терапии арестанту петербургского СИЗО с ВИЧ-статусом

В Санкт-Петербурге руководство СИЗО-1 «Кресты» на протяжении нескольких месяцев отказывало в терапии ВИЧ-положительному арестанту, пожаловался представитель правозащитной организации «Гражданский щит» Дмитрий Бондарев в разговоре с городским изданием «Мегаполис».

24-летнего жителя Петербурга Георгия Мурусидзе, находящегося на предпоследней стадией ВИЧ 4а и ранее около шести лет проходившего лечение в центре по борьбе со СПИДом, поместили в «Кресты» в середине сентября по делу о распространении наркотиков (в декабре материалы поступили на рассмотрение в суд).

После этого, по словам Бондарева, терапия прекратилась: согласно ответу следователей МВД, который приводит «Мегаполис», Мурусидзе для получения терапии нужно направить на медицинское освидетельствование, для которого в данном случае «нет основания» — «стадия 4А не входит в перечень тяжелых заболеваний».

После того, как 22 декабря Мурусидзе навестила в камере помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека Елена Кузнецова, лекарства ему начали давать, однако по старой схеме. «После четырех месяцев перерыва схема нужна новая. Старая больше не помогает», — пояснил Бондарев «МБХ медиа». По его словам, когда Мурусидзе пожаловался на это на судебном заседании в январе, судья ответила: «Получаете и хорошо».