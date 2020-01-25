В Японии задержали сотрудника оператора связи по подозрению в передаче коммерческих данных торговому представительству России

Полицейские задержали в пограничной с Токио префектуре Чиба бывшего сотрудника одного из крупнейших операторов связи страны, SoftBank, по подозрению в передаче сотрудникам российского торгового представительства секретной коммерческой информации.

Как сообщает газета Mainichi со ссылкой на пресс-релиз ведомства, 48-летнего мужчину по имени Ютака Араки подозревают в том, что в феврале прошлого года он за вознаграждение скопировал с серверов компании секретные данные и передал их российским чиновникам. На допросе мужчина признал в вину.

По просьбе полиции, двух сотрудников российского представительства, предположительно причастных к инциденту, вызвали в японский МИД, передает агентство Kyodo. Один из них, как отмечает деловая газета Sankei, остается действующим сотрудником с «дипломатическими привилегиями», а второй прекратил работу во внешнеполитическом ведомстве и вернулся в Россию в 2017 году.

В российском посольстве сообщили, что японские чиновники ранее не обращались к ним с такими претензиями: «Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании <..> Общение через СМИ, то есть пресловутая "мегафонная дипломатия", уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность», — говорится в их заявлении.