Путин поручил генпрокурору проверить законность приговора осужденному по «дадинской» статье Константину Котову

Президент Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить законность и обоснованность приговора осужденному за неоднократное нарушение правил проведения митингов (ст. 212.1 УК) Константину Котову. Об этом говорится на сайте Кремля.

Такое поручение президент дал по итогам своей пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря. Тогда, отвечая на вопрос журналиста, Путин обещал изучить обстоятельства дела активиста. «Я посмотрю, я запомнил, Котов», — сказал он. Краснов должен отчитаться перед президентом до 31 марта и при наличии оснований «принять меры прокурорского реагирования».

Комментируя уголовное преследование Котова, Путин говорил, что «во многих странах гораздо более жесткие меры предусмотрены за нарушения подобного рода, за публичные несанкционированные мероприятия». По мнению президента, «у нас все гораздо мягче».

В начале сентября 34-летнего Константина Котова приговорили к четырем годам колонии. Активист выходил с одиночными пикетами, за что его регулярно задерживала полиция. Следствие завершилось в рекордно короткий срок, а во время заседания суд, по мнению адвокатов, рассмотрел не все доказательства со стороны защиты.

Первым срок по этой статье получил активист Ильдар Дадин, но в 2017 году приговор ему отменили. Тогда Конституционный суд признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции.