МИД Ирана: виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме

Иранский военнослужащий, по ошибке сбивший украинский Boeing под Тегераном 8 января, находится в тюрьме. Об этом заявил Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф в интервью Der Spiegel.

«Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. Они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, ответственный за это, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме», — передает слова Зарифа Mehr News.

Лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана, в результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. Позже власти Ирана признали, что самолет был «непреднамеренно» сбит двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса «Тор-M1».

Катастрофа произошла в день, когда Иран атаковал американские базы в Ираке в ответ на убийство иранского высокопоставленного генерала Касема Сулеймани, которое санкционировал президент США Дональд Трамп.