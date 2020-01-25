В результате землетрясения на востоке Турции погибли 20 человек

Накануне в турецкой провинции Элязыг на востоке страны произошло землетрясение магнитудой 6,8. К утру число погибших достигло 20, сообщается на сайте экстренных служб страны.

Всего в больницы обратились 1015 человек, специалисты продолжают поисково-спасательную операцию. Не менее 30 зданий разрушились.

Эпицентр землетрясения находился в районе Сивридже, его очаг располагался на глубине 6,75 километра. Как передает CNN, подземные толчки также ощущались в Ливане, Ираке и на севере Сирии.