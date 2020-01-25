Лукашенко одобрил изменение соглашения по газу с Россией. Ранее он заявил, что Москва «кинула» Минск в вопросе тарифов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках в республику природного газа. Документ опубликован на национальном правовом портале.

Своим указом Лукашенко уполномочил кабмин вносить в межправительственное соглашение поправки, касающиеся формирования цен при поставке и транспортировке российского газа. Документ датирован 23 января, он вступил в силу со дня подписания.

Накануне глава Беларуси заявил, что Россия не выполняет договоренностей по выравниванию тарифов. «Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены. <…> Где такое видано?», — цитирует его БЕЛТА.

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Лукашенко пояснил, что Минск настаивает на одинаковой цене газа с Россией, чтобы предприятия могли конкурировать в равных условиях. Об этом, по его словам, стороны договорились еще при продаже «Газпрому» трубы «Белтрансгаза» в 2011 году.

Беларусь ежегодно импортирует из России около 20 млрд кубометров газа. В прошлом году цена на российский газ для республики составляла 127 долларов за тысячу кубометров, Лукашенко настаивал на снижении тарифов. Кроме того, Минск заявлял, что хочет производить расчеты в рублях РФ, однако Москва отказалась. Согласно ранее подписанным сторонами документам, в январе и феврале Беларусь будет получать газ по той же цене.